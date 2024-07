Tips voor zwarte zaterdag: Welke rijbaan is het snelst in een file?

We mogen weer op vakantie met z'n allen. De auto is ingepakt en met de kinderen op de achterbank rijden we in polonaise richting de zon. De eerste zwarte zaterdagen waren gezellig druk en er volgt nog meer drukte, dus je kunt vast wel een paar filetips gebruiken. Welke rijbaan kies je in de file?

De één zweert bij de linkerbaan, want dat gaat normaal ook het snelst. De ander denkt juist dat de rechterbaan de beste oplossing is, omdat iedereen de linkerbaan kiest. Met een beetje creativiteit kun je ook wel een mooie theorie bedenken over de voordelen van de middenbanen.

Er zijn meerdere onderzoeken gedaan naar de beste tactiek in een opstopping. De Nationale Databank Wegverkeergegevens vergeleek 64 ochtendspitsen en concludeerde dat je toch echt het beste links aan kunt houden. “In 75 procent van alle files die ik heb onderzocht, waren de automobilisten op de meest linkse rijbaan het snelst”, vertelt verkeerskundig adviseur Marthe Uenk-Telgen tegen het AD.

Een soortgelijk onderzoek van hetzelfde instituut geeft dezelfde conclusies. De linkbaan is superieur in 40 procent van de gevallen, terwijl rechts maar een op de tien keer het rapst is. Bij een tweebaansweg ben je via links twee derde van de tijd het eerst uit de file.

Vaak wordt gedacht dat het wisselen van baan geen zoden aan de dijk zet, maar uit dit onderzoek blijkt dat je in vijf kilometer ongeveer een minuut tijdswinst kan boeken met zigzaggen. De wetenschappers zijn er echter geen liefhebber van: “Het vergt beduidend meer concentratie en je doet er je medeweggebruikers weinig plezier mee.”