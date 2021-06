Nederlanders krijgen te veel chemicaliën binnen via eten en kraanwater

Het RIVM concludeert na eigen onderzoek dat Nederlanders te veel PFAS binnenkrijgen via eten en drinkwater. Het instituut adviseert zelfs om geen groente en fruit meer te eten uit moestuinen binnen een kilometer van twee bedrijven, schrijft NRC.

PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) is een verzamelnaam voor zo'n 4000 chemicaliën. Je kent PFAS vooral van antiaanbaklagen en voedselverpakkingen, maar het zit ook in sommige kleding. De stoffen zijn heel moeilijk afbreekbaar en hopen zich daardoor op in bodem en water. Via gewassen en drinkwater komen ze in het menselijk lichaam terecht.

Volgens het RIVM is PFAS schadelijker dan gedacht. Het raadt het kabinet dan ook aan om 'waar mogelijk de hoeveelheid PFAS in kraanwater te verlagen'.

Het RIVM adviseert zelfs om groente en fruit uit moestuinen binnen een kilometer afstand van chemiefabriek Chemours in Dordrecht helemaal niet meer te eten, net als wat er geteeld wordt op het volkstuinencomplex Sluisdijk in Helmond.