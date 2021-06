Waarom je soms nog steeds droomt dat je eindexamen doet (en niets weet)

Het is een van de meest voorkomende dromen: je moet eindexamen doen, maar hebt niets voorbereid. Soms heb je ook geen broek aan. Badend in het zweet word je wakker: je hebt gefaald. Neuroloog en slaapexpert Inge Declercq van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen legt uit wat de nachtmerrie betekent.

De slaapexpert is voorzichtig: "Ik ben niet zo'n fan van droomwoordenboeken waarin voor elke droom een kant-en-klare uitleg gegeven wordt. Dat is te kort door de bocht. Dromen interpreteren is iets heel persoonlijks en bovendien contextueel én cultureel bepaald. Een droom kan bij twee mensen min of meer volgens dezelfde verhaallijn verlopen, maar de belevenissen en emoties die aan de basis liggen, kunnen heel erg verschillen."

“Enkele gangbare verklaringen voor de examendroom zijn, bijvoorbeeld onzekerheid, bang zijn om te falen, angst om niet aan de verwachtingen te kunnen voldoen. Een tweede interpretatie is angst voor een beslissing die iemand voor jou zou maken.”

Volgens Declercq is de droom, hoe naar ook, wel degelijk nuttig. “Dromen dienen om emoties te verwerken en elementen in het (emotioneel) geheugen op te slaan. Een recente theorie binnen de wetenschap spreekt over 'protoconsciousness'. Het komt erop neer dat je door het verwerkingsproces in je droom de werkelijkheid beter aankan. Je verwerkt al een deel van je angsten in je droom, waardoor je sterker in je schoenen staat overdag. Je mag zulke examendromen gerust koesteren, want ze kunnen je helpen om je examen, of wat je ook te doen hebt, beter te doen verlopen."