De vaccins werken veel beter dan verwacht

Corona is bijna onder de knie in ons land, dankzij de vaccins die nog beter blijken te werken dan verwacht. Nu er ruim 12 miljoen prikken zijn gezet blijkt dat de werkzaamheid hoger is dan de fabrikanten aankondigden. De kans dat je ziek wordt is miniem, de kans dat je heel erg ziek wordt nog kleiner.

Bovendien blijkt de bescherming al aanzienlijk na één prik. ‘Dat is echt heel opvallend, en toch wel bijzonder’, zegt immunoloog Savelkoul tegen De Volkskrant. ‘Voor klassieke vaccins geldt dat je aanvankelijk best een lage bescherming hebt. Maar dit zijn nieuwe, andere vaccins. De primaire immuunrespons is al heel sterk.’

Daarnaast zijn de vaccins krachtig genoeg om ook de mutanten van het virus onder de duim te houden. Dat hoeft niet eeuwig zo te blijven, maar nu is dat zo.

En tot slot: als je bent gevaccineerd geef je het virus ook amper door aan anderen, lijkt het. Vast staat dat niet, maar waarschijnlijk is dat wel.