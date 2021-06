Wondertje: meest te vroeg geboren baby ter wereld viert eerste verjaardag

Richard kwam zeker 4,5 maand te vroeg ter wereld. De artsen gaven het jochie uit Minneapolis zo ongeveer nul procent kans om te overleven, maar hij redde het. Richard Scott William Hutchinson vierde onlangs zijn eerste verjaardag.

Door medische complicaties beviel moeder Beth Hutchinson 131 dagen te vroeg van haar zoon. Het kindje woog nog geen halve kilo en paste in een hand. Artsen vertelden Beth en haar man Rick dat de kans dat de baby het zou redden miniem was.

"Ik wist dat de eerste weken van Richards leven erg moeilijk zouden zijn, maar ik geloofde dat als hij daar doorheen zou komen, hij zou overleven”, aldus Stacy Kern, dokter in het kinderziekenhuis van Minnesota.

Extra pijnlijk: door de coronapandemie konden de ouders niet in het ziekenhuis overnachten dus moesten ze elke dag een flink eind reizen. "We wilden ervoor zorgen dat we er waren om hem te steunen. Ik denk dat dat geholpen heeft om Richard erdoorheen te slepen, omdat hij wist dat hij op ons kon rekenen”, aldus vader Rick.

Pas na een half jaar mocht Richard naar huis. De jongen heeft een lange weg afgelegd, maar vierde begin deze maand zijn eerste verjaardag. Hij heeft ook nog een record verbroken. Richard is de meest premature baby ter wereld, die zijn vroeggeboorte heeft overleefd.