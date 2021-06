Heb je echt meer last van bijwerkingen na de tweede prik?

Een pijnlijke bovenarm, een tikje slap gevoel, daarmee houden de bijwerkingen van het coronavaccin bij de meeste mensen wel op. Maar de tweede prik moet voor velen nog komen. En veroorzaakt die niet heftigere bijwerkingen?

Bij de mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna worden inderdaad zwaardere bijwerkingen gemeld na toediening van de tweede dosis. “Bij het vaccin van AstraZeneca, dat gemaakt werd op basis van een ‘verbouwd’ verkoudheidsvirus, is het net omgekeerd. De klachten zelf zijn over het algemeen heel vergelijkbaar: koorts, vermoeidheid, hoofdpijn, misselijkheid en rillingen,” legt vaccinologe Isabel Leroux-Roels (UZ Gent) uit bij Het Laatste Nieuws.

Verklaring voor het verschil is dat een mRNA-vaccin de immuunreactie opwekt door het lichaam te tonen hoe het virus eruit ziet. Bij de tweede prik gebeurt dat nog eens, maar je lichaam is inmiddels gewaarschuwd waardoor het heftiger kan reageren. Bij het vectorvaccin van AstraZeneca wordt je lichaam een klein beetje ziekgemaakt waardoor het antistoffen gaat aanmaken. Bij de tweede dosis is het lichaam meer gewend aan de stoffen in het vaccin en reageert het juist milder.