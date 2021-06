De simpele manier om te voorkomen dat je verkouden wordt van de airco

Mogelijk ben je niet gewend aan de airco, niet gek als je dan in je Zuid-Europese vakantiehuisje of hotel snipverkouden wordt van het geblaas van die koele lucht. Gelukkig is daar heel eenvoudig wat aan te doen: bevochtigen.

De belangrijkste oorzaak van je gekuch en gesnotter na een nachtje airco is namelijk droge lucht. Het is dus vrij onschuldig, maar wel onaangenaam. Door droge lucht raken je slijmvliezen en ogen geïrriteerd.

De lucht die de airco naar binnen zuigt wordt niet alleen gekoeld, maar ook gedroogd, want droge lucht geeft een koeler gevoel, schrijft RTL Nieuws. De ideale luchtvochtigheidsgraad is tussen de 45 en 60 procent. Dat kun je mogelijk bij de instellingen van de airco regelen, anders doet een luchtbevochtiger wonderen.

Is de airco slecht onderhouden dan kan het zijn dat het filter niet goed meer werkt, waardoor er mogelijk ziektekiemen worden rondgeblazen. Word je dus echt ziek van de koele lucht, bel dan de onderhoudsmonteur.