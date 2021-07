Enorme corona-uitbraak door feestende tieners op Mallorca

Bijna 6.000 mensen zitten in Spanje in quarantaine nadat middelbare scholieren tijdens hun vakantie een grote corona-uitbraak hebben veroorzaakt op Mallorca. Honderden jongeren moesten op het mediterrane eiland gedwongen in isolatie in een viersterrenhotel met politiebewaking. Er zijn al bijna 2.000 positieve gevallen gemeld verspreid over heel Spanje, schrijft HNL.

De feestende tieners die vorige week het einde van het schooljaar vierden, creëerden een “perfecte voedingsbodem” voor het virus terwijl ze zich vermengden met andere toeristen uit Spanje en het buitenland, vertelde Fernando Simón van de Spaanse gezondheidsdiensten op een persconferentie.