Geen paniek: er komt geen vierde golf

Experts zijn optimistisch er geen vierde coronagolf komt en dat een nieuwe lockdown onnodig is. De belangrijkste reden is de steeds verder toegenomen vaccinatiegraad. Er zullen lokaal en regionaal oplevingen komen, maar die zijn niet gevaarlijk, denken ze.

„Ik geloof dat je dan vooral naar regionale maatregelen toegaat”, stelt viroloog Bert Niesters tegen De Telegraaf. „En als we dan de komende maanden blijven doorprikken, komen we ergens wel op een moment dat we de anderhalve meter afstand kunnen loslaten.”

Er blijven risico's op plaatsen waar veel mensen niet gevaccineerd zijn, zoals in wijken waar veel mensen met een migratieachtergrond wonen en op de Biblebelt

De uitbraakjes die er nu zijn zijn vaak terug te leiden naar disco's of andere plaatsen waar veel jonge mensen bijeenkomen. Alleen een uitgangsgelegenheid in Enschede was al goed voor 160 nieuwe besmettingen.

Bij de nieuwe besmettingen zitten amper mensen die volledig zijn gevaccineerd. Dus naarmate de vaccinatiegraad toeneemt zal het aantal besmettingen weer dalen.

De kans op ziekenhuisopnames is na twee prikken klein. Pfizer beschermt voor 96 procent daartegen bij de deltavariant, AstraZeneca voor 92 procent. Volgens het RIVM bereik je bij Pfizer een week na de tweede prik de beloofde beschermingsgraad en bij Moderna, AstraZeneca en Janssen twee weken na je laatste of enige prik die bescherming.