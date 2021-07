Lichte daling in coronagevallen, RIVM meldt 9398 positieve tests

Na een aantal dagen van flinke stijging zijn er afgelopen etmaal weer iets minder coronagevallen gemeld. Tussen zaterdagochtend en zondagochtend kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 9398 meldingen van positieve tests. Een dag eerder waren dat er 10.306, het hoogste aantal sinds 25 december.

Het aantal nieuwe coronagevallen is altijd nog een stuk hoger dan het weekgemiddelde van 5630. Vorige week zondag waren er iets meer dan 1200 positieve tests. Dat betekent dat het dagcijfer in een week tijd ongeveer is verachtvoudigd.

In de afgelopen zeven dagen zijn 39.410 mensen positief getest. De week ervoor werd het coronavirus vastgesteld bij 5846 mensen. Dat is een stijging van meer dan 500 procent.

Meer testen

In Amsterdam kwamen de afgelopen dag 1328 nieuwe gevallen aan het licht. Voor de hoofdstad is dat een record. In de gemeente Rotterdam testten 553 mensen positief, in Groningen 533. In Utrecht kregen 480 mensen te horen dat ze het virus hebben opgelopen en in Den Haag 302 inwoners.

De GGD'en voeren meer testen uit, maar het percentage positieve tests stijgt ook. Iets meer dan een week geleden bracht 3 procent van alle uitgevoerde tests bij de GGD'en een besmetting aan het licht. Dat is opgelopen tot ongeveer 14 procent. Dat wijst erop dat er daadwerkelijk meer mensen besmet zijn.

Sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen stijgt vooralsnog niet. Het RIVM kreeg afgelopen etmaal geen bericht dat een coronapatiënt aan het virus was overleden. Dat er nu geen overlijden wordt gemeld, betekent niet dat er daadwerkelijk niemand in de afgelopen 24 uur aan het virus is gestorven. Het duurt soms een tijdje voor een sterfgeval is geregistreerd. In de afgelopen zeven dagen zijn negen sterfgevallen gemeld, het laagste niveau sinds half augustus, bijna een jaar geleden.

Sinds het begin van de uitbraak zijn ruim 1,72 miljoen mensen positief getest. Bij de huidige cijfers duurt het nog ongeveer een week voor de grens van 1,8 miljoen bevestigde besmettingen wordt gepasseerd. Eind juli kan de grens van twee miljoen gevallen worden bereikt. Van bijna 18.000 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden. De werkelijke aantallen liggen hoger.