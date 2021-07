Aantal besmettingen verder gedaald naar 8552

De jongste cijfers van het RIVM laten zien dat het aantal besmettingen verder is gedaald. De (voorlopige?) piek van de nieuwe golf lijkt vrijdag te zijn bereikt, toen het RIVM meer dan 10.000 nieuwe besmettingen meldde.

Gisteren daalde dat al tot ruim 9.000, en die stijging zet zich vandaag voort.

Het aantal covid-patiënten in de ziekenhuizen is wel heel licht gestegen. Er liggen nu 7 covid-patiënten meer in het ziekenhuis dan gisteren.

Sinds eind juni namen de coronabesmettingen in rap tempo toe. Op 1 juli kwamen er ‘slechts’ 826 nieuwe gevallen bij. In de afgelopen dagen schoot dat omhoog. Gisteren leek er al een lichte daling en die zet vandaag door.