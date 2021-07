Er is nu ook een coronavaccin in pilvorm

Israël is gestart met een experiment met een coronavaccin in pilvorm. Groot voordeel: er is niemand meer nodig om het toe te dienen. Daarnaast is het simpelweg prettiger dan een prik.

Het gaat vooralsnog om een klein experiment waarvoor Israël binnen enkele weken toestemming geeft aan fabrikant Oravax Medical. Die gaat het middel geven aan 24 vrijwilligers die nog geen ander vaccin kregen. De ene helft krijgt één pil, de andere twee. Daarna wordt onderzocht hoeveel antistoffen er zijn aangemaakt.

Er zijn al duizenden pillen gemaakt, zodat die snel op grote schaal verspreid kan worden. "Ik bid en hoop dat het lukt. Stel je voor dat mensen gevaccineerd zijn nadat we ze een oraal vaccin hebben gegeven”, zegt topman Nadav Kidron. "Dat zou een revolutie zijn voor de hele wereld.”

De pil werkt volgens Kidron nog beter dan de vaccins van Pfizer of Moderna, omdat hij zich op drie eiwitten richt en niet op eentje zoals de andere vaccins.

Viroloog Gorben Pijlman stelde eerder al dat een pil niet zou werken vanwege de zuurgraad in je maag. "Als je de eiwitten inslikt, worden ze door alle zuren in je maag afgebroken alsof het voedsel is en gebeurt er verder niks. Dat is dus niet zo’n handige methode. Wellicht werkt het als je een hele grote hoeveelheid vaccin oraal zou innemen, maar dat weten we nu nog niet”, zei hij tegen RTL Nieuws.