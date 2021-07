90 procent ziekenhuisopnames betreft niet of niet volledig gevaccineerden

Van de coronapatiënten in de ziekenhuizen is, voor zover bekend, ongeveer 10 procent volledig gevaccineerd. Het grootste deel van de nieuwe patiënten is niet gevaccineerd of kreeg nog maar één prik. Dat schrijft het ND.

Het wordt overigens niet goed bijgehouden wat de vaccin-status is van patienten. De meeste ziekenhuizen kunnen niet vertellen om welk deel van de patiënten het gaat. Ook het RIVM heeft deze cijfers nog niet, zegt RIVM-epidemioloog Susan van den Hof. ‘We willen dit zo snel mogelijk in kaart brengen, maar zijn hierbij wel gebonden aan de privacyregels.’ De ziekenhuisgegevens kunnen daarom niet zomaar aan de vaccinatiegegevens gekoppeld worden. De meeste Nederlanders, 93 procent, hebben bij het vaccineren toestemming gegeven om hun gegevens met het RIVM te delen.