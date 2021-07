Een hartaanval voorspellen, of huidkanker opsporen? Deze apps zijn écht nuttig

Er zijn inmiddels talloze apps op de markt die beweren iets over je gezondheid te kunnen zeggen. Waren ze vroeger nog erg onbetrouwbaar, tegenwoordig zitten er echt goede tussen.

"Een app die een hartaanval aankondigt nog voor hij zal plaatsvinden, je migraineaanval kan voorspellen of de oorzaak van je rugpijn detecteert via je smartphonecamera? Het is geen verre toekomstmuziek, maar realiteit. Dergelijke apps bestaan namelijk al: ze heten FibriCheck, Migraine Buddy en Kaia Health", vertelt gezondheidsfuturoloog Koen Kas (UGent) tegen Het Laatste Nieuws. “Het zijn allemaal voorbeelden van mobile health, oftewel manieren waarop de gezondheidszorg, computertechnologie en smartphones met elkaar verenigd worden.”

Om het kaf van het koren te scheiden is er in België de website ­digitalhealth.be. “Daar kan je alle apps terugvinden die gecertificeerd zijn: ze werden goedgekeurd door de Amerikaanse gezondheidswaakhond FDA, of kregen een Europese CE-markering. Dat willen zeggen dat ze dezelfde strenge controles ondergingen als medicijnen en honderd procent veilig zijn in gebruik – ook op privacyvlak.”

Enkele nuttige apps zijn FibriCheck, waarmee je hartritmestoornissen kunt vaststellen. Met Sway Medical kun je achterhalen of je een hersenschuddig hebt. Voor migrainepatiënten is er Migraine Buddy. Ben je benieuwd wat er nog meer voor handige gezondheidsapps zijn, kijk dan op digitalhealth.be.