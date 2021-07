Is een perenijsje gezonder dan een echte peer?

Hij is bij velen favoriet: het perenijsje van Festini. Soms denk je misschien: ik kan beter een echte peer nemen. Nee dus, je kunt net zo goed of mogelijk zelfs beter een perenijsje eten.

Ten eerste bestaat zo'n ijsje van 50 gram voor 20 procent uit echte peer. Ten tweede bevat het relatief weinig suiker: ongeveer 8,5 gram wat gelijk staat aan een klein glaasje peren- of sinaasappelsap van 100 milliliter. In 50 gram peer zit weliswaar maar iets meer dan de helft aan suiker, maar je eet meestal een hele peer van zo'n 225 gram en daar zit dus 21,5 gram suiker in.

Tenslotte zit in één perenijsje maar liefst 34 milligram vitamine C, de helft van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid. In een hele peer is dat maar 10 milligram. Dat komt doordat vitamine C, ascorbinezuur, een antioxidant is dat extra wordt toegevoegd aan de ijsjes om te zorgen dat ze niet bederven.

Enige verschil: een peer bevat veel meer vezels en kalium dan een perenijsje. Kalium krijg je ook genoeg binnen op andere manieren, maar de vezels zijn wel een groot voordeel, want: goed voor de darmen en ze geven een verzadigd gevoel.