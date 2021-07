Vaccinatiebereidheid in Nederland naar 90 procent

De Nederlandse vaccinatiebereidheid stijgt naar recordhoogten. Ook steeds meer jongeren zijn bereid een prik te halen. Op dit moment wil 90 procent van de Nederlanders gevaccineerd worden tegen corona.

De groep 16- tot 24-jarigen bleef tot nu toe achter, maar in deze leeftijdscategorie nam de vaccinatiebereidheid in de afgelopen drie weken met 3,3 procent toe. Nu is dat percentage met ongeveer 80 procent nagenoeg gelijk aan dat van de 25- tot 39-jarigen.