Voedingssupplementen veroorzaken vaker leverschade: “Ingrediëntenlijst klopt niet”

Veel mensen nemen kruiden- of dieetsupplementen onder het motto: Baat het niet dan schaadt het niet. Maar soms schaadt het dus wel.

Australische onderzoekers melden dat tussen 2018 en 2020 de helft van de patiënten met toxische leverschade in een ziekenhuis in Sydney lag vanwege de inname van kruiden- en dieetsupplementen. Tien jaar eerder was dat nog maar 15 procent. In Europa groeide dit percentage tussen 2005 en 2021 van 7 naar 19 procent.

Uit onderzoek blijkt dat bijna 17 procent van de Nederlandse vrouwen tussen de 30 en de 60 jaar supplementen gebruikt, zegt Caroline den Hoed, Maag, Darm en Lever-arts bij Erasmus MC tegen Linda.nl. “Ze denken dat ze gezond bezig zijn en zijn zich niet bewust van de risico’s.”

Net als bij medicijnen kunnen supplementen bij een overdosis direct schadelijk zijn voor de lever. Ook kan een allergische reactie ontstaan. Het probleem is verder dat supplementen in tegenstelling tot medicijnen niet uitvoerig getest zijn. Verder klopt de ingrediëntenlijst niet altijd met wat erin zit, blijkt uit onderzoek.

Den Hoed pleit dan ook voor betere controle. “De ingrediëntenlijsten zouden in ieder geval altijd moeten kloppen. En ik denk dat supplementen, net als medicijnen, ook op veiligheid getest moeten worden. Want dat het in de winkel verkrijgbaar is, betekent nu helaas nog niet dat het altijd veilig is.”