Steeds meer vrouwen stoppen met de pil: Is dat terecht?

De pil ligt onder vuur. Vrouwen vrezen dat hij ongezond is, hun libido verlaagt en psychische klachten veroorzaakt. Wat is daarvan bewezen?

Bekend is dat de pil de kans op trombose vergroot, maar dat geldt meer voor de pil van vroeger. “Op het vlak van anticonceptie bij vrouwen zijn er veel nieuwe gunstige ontwikkelingen”, vertelt professor-gynaecoloog Herman Depypere (UZ Gent) tegen HLN. “De pil heeft nu veel minder invloed op de bindingseiwitten en geeft veel minder problemen met bloedstolling. De nieuwste pil die nu op komst is, Estelle, werd gemaakt met een natuurlijk oestrogeen dat nog minder interfereert met stolling.”

Hoe zit het dan met het effect op je psyche? Sarah E. Hill, hoogleraar in de evolutionaire psychologie aan de universiteit van Texas legt uit: “Vrouwen maken zich zorgen over de psychologische impact. Dokters wuiven hun zorgen echter nog te vaak weg. En dat terwijl geslachtshormonen zoveel beïnvloeden in je lijf: seks, aantrekkingskracht, stress, eetpatroon, agressie, humeur, het vermogen om te leren en emoties te reguleren. Een anticonceptiepil maakt van een vrouw een andere versie van ­haarzelf.”

Van de pil wordt ook gezegd dat hij het libido verlaagt, omdat bepaalde soorten het mannelijke hormoon testosteron onderdrukken. Prof. Depypere: “Bij de nieuwe pillen met natuurlijk oestrogeen wordt het mannelijke hormoon testosteron veel minder onderdrukt. Dat is positief. Maar toch mag men niet vergeten dat sommige vrouwen net een veel betere seksuele beleving hebben als ze dankzij hun pil minder bloed verliezen en beschermd zijn tegen zwangerschap. Ik wil maar zeggen: alles is relatief.”