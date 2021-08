Brengt deze oude slaaptechniek jou binnen een minuut in slaap?

Te warm, te koud, te veel gesnurk, te veel gedraai, er zijn allerlei redenen waarom je soms de slaap maar niet kunt vatten. Om toch binnen afzienbare tijd naar dromenland te kunnen vertrekken, zijn ademhalingsoefeningen in opkomst. Een oudje, maar mogelijk de effectiefste is de 4-7-8-techniek.

Het was de bekende Amerikaanse arts Andrew Weil die het trucje bedacht. Je ademt vier tellen lang in door je neus. Daarna houd je je adem zeven tellen vast, waarna je acht tellen lang uitademt door je mond. Dat herhaal je een paar keer tot je (hopelijk) in slaap valt.

Enerzijds word je kalm doordat je zo op je ademhaling gefocust bent, anderzijds ontspan je doordat je bewust je ademhaling vertraagt.

De techniek is niet wetenschappelijk bewezen, maar veel mensen zweren erbij dus het is zeker het proberen waard.