Menstruatieklachten na vaccinatie? ‘Iedereen heeft wel eens een verstoorde cyclus’

Bij bijwerkingencentrum Lareb zijn meer dan duizend meldingen binnengekomen van vrouwen die menstruatieklachten ervaarden na de coronaprik. Hun menstruatie bleef uit of was heviger dan normaal.

Voorzitter Agnes Kant nuanceert de meldingen. "Eerst kijken we of er een patroon in zit", zegt ze op NPO Radio 1. Aangezien een ontregelde cyclus vaker voorkomt, is dat lastig. "Het gebeurt ook zonder vaccinatie. Maar als je het opmerkt na je vaccinatie, ben je geneigd te denken: misschien komt het wel daardoor."

Kant zegt dat ook meespeelt dat er op sociale media zoveel wordt gesproken over een verband tussen het vaccin en de menstruatie. "Ook op sociale media wordt de aandacht erop gevestigd. Het is ook niet uitgesloten dat vaccinatie een rol speelt, maar dat weten we dus nog niet."

"Iedereen heeft wel eens een verstoorde cyclus", voegt gynaecoloog Judith Huirne toe bij de NOS. "Je weet niet of dat door het vaccin komt of dat het toevallig is. We moeten eerst onderzoeken of er een oorzakelijk verband is."

Volgens Huirne kan de menstruatiecyclus ook door stress worden beïnvloed. "Als je gestrest bent, komt er cortisol vrij, waardoor je hormoonspiegel wordt beïnvloed. Dan kun je bijvoorbeeld een eisprong overslaan waardoor de volgende menstruatie heviger kan zijn."

Ook gynaecoloog Van Dijken denkt dat stress mogelijk een rol speelt. "Als je je niet goed voelt of niet lekker in je vel zit, kan dat al een wissel trekken op je cyclus. Of als je stress had uit angst voor de prik."