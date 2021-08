Op ic’s normaal gesproken slechts plaats voor 100 coronapatiënten

In normale tijden, als alle zorg dus gewoon plaatsvindt zoals zou moeten, is er op de Nederlandse ic's maar plaats voor honderd coronapatiënten. Zijn het er meer, dan wordt er zorg afgeschaald. Dat zegt Diederik Gommers tegen NU.nl.

Nederland beschikt over 950 ic-bedden. In 2019, voor de coronacrisis, was daarvan gemiddeld 70 procent bezet (665). Daarnaast moeten er 188 bedden overblijven voor acute hulp, bijvoorbeeld bij verkeersongevallen of na een reanimatie. Dan zijn er dus nog zo'n honderd bedden over voor coronapatiënten. Voor meer bedden is te weinig personeel.

Hoeveel bedden er nodig zijn als we alle maatregelen loslaten, weet Gommers niet exact. "We weten nooit precies of iets echt gebeurt. In juni dachten we ook dat we het konden loslaten, maar ging het toch mis. Dan neem je nieuwe maatregelen en zorg je ervoor dat je weer 'in control' komt." De arts is niet tegen het loslaten van de maatregelen. "Je moet het gefaseerd doen, maar we kunnen een land niet op slot blijven houden."

Op dit moment liggen er ruim 200 coronapatiënten in de ziekenhuizen. Daardoor wordt er nog steeds zorg uitgesteld.