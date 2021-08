In week tijd 5 zwangere vrouwen met corona op ic: laat je vaccineren

De deltavariant vergroot bij zwangere vrouwen de kans op een ernstig verloop van een coronabesmetting. Academische ziekenhuizen maken zich dan ook zorgen over deze groep en adviseren hen om zich wel te laten vaccineren.

"We keken de kat uit de boom", zegt Hans Duvekot, gynaecoloog in het Erasmus MC in Rotterdam tegen de Volkskrant. "In eerste instantie leek het er niet op dat gezonde zwangeren meer risico hebben op een ernstiger verloop van corona dan vrouwen die niet zwanger zijn. Maar inmiddels is dat veranderd." Dat komt door de deltavariant, die voor zwangere vrouwen gevaarlijker blijkt.

Duvekot: "Nu we een dramatische toename zien van het aantal ic-opnamen, adviseren we zwangeren met enige klem zich te laten vaccineren." Zwangere vrouwen zijn terughoudend met vaccineren. Liesbeth van Leeuwen van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie zei vorige maand tegen Nieuwsuur dat naar schatting minder dan de helft van de zwangeren zich laat vaccineren.