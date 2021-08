Tragere stofwisseling als je ouder wordt? Dat is een fabeltje

Met de jaren komen veel mensen een paar pondjes aan. Dat de stofwisseling vertraagt vanaf je dertigste wordt vaak als reden genoemd. Het is een fabeltje, zo concluderen wetenschappers, die zelf ook verbaasd zijn.

De onderzoekers onderzochten 6400 mensen tussen de acht dagen en 95 jaar oud in 29 landen. Conclusie: de stofwisseling blijft stabiel tot mensen boven de 60 komen. Het metabolisme piekt op 1-jarige leeftijd en verandert nauwelijks tussen de 20 en 60 jaar. Daarna wordt het trager.

De onderzoekers spreken van verrassende nieuwe inzichten in de werking van het lichaam. "Het meest verrassende is voor mij dat de stofwisseling tot je 60ste stabiel blijft. Een trager metabolisme is dus geen excuus meer om zwaarder te worden," aldus professor John Speakman van de universiteit van Aberdeen tegen BBC News.

Professor Tom Sanders van het gerenommeerde King's College London reageert op de studie. "Heel interessant dat ze nauwelijks verschil vonden in het totale energieverbruik van jongvolwassenen vergeleken met mensen van middelbare leeftijd, een periode waarin de meeste volwassenen zwaarder worden."

Sanders benadrukt: "Deze bevindingen ondersteunen het idee dat de obesitasepidemie wordt veroorzaakt door een overmatige voedselinname en niet door een afnemend energieverbruik."