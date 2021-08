Waarom mensen die poetsen toch gaatjes krijgen

Steeds vaker beschouwen wetenschappers gaatjes als een microbioomprobleem, een probleem dat samenhangt met bacteriën. Het advies dat je als kind kreeg - tanden poetsen, flossen, minder snoep eten - is nog steeds belangrijk. Maar het wordt steeds duidelijker dat de soorten bacteriën in je mond er ook toe doen. Sommige mensen doen alles wat de tandarts wil en krijgen nog steeds gaatjes vanwege de bacteriën die in hun mond leven. Wat een vraag oproept: als de soorten bacteriën in je mond je vatbaarder kunnen maken voor gaatjes, zou je dan je tanden kunnen repareren door andere bacteriën te krijgen?



Mondbacteriën horen bij holtes vanwege het spijsverteringsproces van de beestjes. Ze voeden zich met stukjes suiker en koolhydraten die aan je tanden kleven. De bacteriën fermenteren die stoffen en creëren natuurlijke zuren die het tandglazuur aantasten.

De een heeft de foute bacteriën niet, de ander wel. De een krijgt daardoor eerder gaatjes dan de ander.

Maar er is goed nieuws. Wetenschappers kennen een handvol manieren om uw orale microbioom gezonder te maken.

Je moet twee keer per dag poetsen, flossen, mondwater gebruiken en een dieet volgen dat laag is in suikers en geraffineerde koolhydraten. Die activiteiten veranderen de pH-waarde in je mond, waardoor een omgeving ontstaat die minder zuur is en vriendelijker voor de soorten bacteriën die niet voor gaatjes zorgen.

In de toekomst zullen onderzoekers misschien genoeg te weten komen over het orale microbioom om het op een meer hightech manier te gaan regelen.