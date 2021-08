Experts waarschuwen voor groene thee: “Je kunt er leverschade door oplopen”

Groene thee heeft de naam gezond te zijn. Maar van alle claims is nauwelijks wat bewezen. Wat wel bekend is: je moet er niet te veel van nemen.

De stof waar het om gaat is epigallocatechin-3-gallaat, een polyfenol dat op zichzelf best gezond is, maar in een kopje groene thee van 100 milliliter zit 70 mg van het spul. Drink je een liter thee, wat niet eens zo gek is op een dag, dan krijg je 700 mg binnen. En dat kan tot leverschade leiden. "Buitensporig veel groene thee gaan drinken, is dus geen goed idee”, waarschuwt professor Jan Tytgat in Vlaamse krant Het Laatste Nieuws.

“Groene thee is een cocktail van farmacologische stoffen die op heel veel verschillende enzymen ageren," vervolgt Tytgat. "Er overdreven veel van drinken is dan ook niet ongevaarlijk. Zo kan dat er bijvoorbeeld voor zorgen dat toxische stoffen die in het kader van chemotherapie toegediend worden, minder goed afgebroken en afgescheiden worden. Overdrijf er dus niet mee, drink het met mate en wissel af met andere drank.”

Arts Marleen Finoulst is het met hem eens. “Als je te veel groene thee drinkt, kan je ook last krijgen van ijzer- en vitaminetekorten, omdat groene thee de opname ervan in de darm verhindert. En bij zwangerschap, borstvoeding en hartproblemen wordt aanbevolen om het bij maar twee kopjes groene thee per dag te houden.”