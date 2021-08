Verdient kokosolie zijn gezondheidsimago?

Kokosolie wordt nog steeds algemeen aangeprezen als een wondermiddel. Voorstanders, waaronder een hele reeks beroemdheden, beweren dat je er van afvalt, dat het de bloeddruk en bloedglucose verlaagt, beschermt tegen hartaandoeningen, energie verhoogt, ontstekingen vermindert, rimpels verwijdert en zelfs de ziekte van Alzheimer tegengaat. Bovendien smaakt het geweldig, dus wat kan er slecht zijn?

"Als ik een product zie met een zo lange lijst van dingen die het moet oplossen, weet ik dat het onmogelijk waar kan zijn", zegt Marion Nestle, een specialist op het gebied van voeding en voedselbeleid van de New York University. “Kokosolie heeft als superfood een gezonde uitstraling gekregen en veel mensen geloven dat het waar is. Ze maken zich schuldig aan magisch denken en moeten stoppen en denken: 'Ze proberen me iets te verkopen.'” Niettemin bleek uit een onderzoek in 2016 dat 72 procent van de Amerikanen kokosolie als gezond voedsel beschouwde .

Het is hoog tijd, vindt de New York Times, om kokosolie te ontdoen van een aureool waarvan wetenschappelijk bewijs aantoont dat het niet verdient, en in plaats daarvan consumenten de kans te geven om al het geld dat ze uitgeven aan kokosolie te gebruiken om te investeren in voedsel dat daadwerkelijk kan hun gezondheid verbeteren.

Laten we eerst eens kijken wat het precies is. Kokosolie is niet echt een olie, althans niet bij kamertemperatuur. Het lijkt meer op boter of rundervet als het koud is. Dat is de eerste aanwijzing voor het feit dat, in tegenstelling tot de meeste andere oliën die zijn afgeleid van planten die voornamelijk onverzadigde vetzuren bevatten, kokosolie een sterk verzadigd vet is, 87 procent verzadigd, in feite veel hoger dan boter (63 procent) of rundervet (40 procent). De meeste experts raden aan om verzadigde vetten te beperken, omdat die het cholesterolgehalte kunnen verhogen wat tot verstopte slagaders kan leiden.

Kokosolie is ook niet mager Net als andere plantaardige oliën levert een eetlepel kokosolie 117 calorieën, 15 meer dan een eetlepel boter.

"Het is al lang bekend dat kokosolie de bloedspiegels van slagader-beschadigend LDL-cholesterol verhoogt, en het nieuwste onderzoek heeft dat vroege bewijs versterkt," zegt Dr. Sacks voedings- en cardiovasculaire ziektespecialist aan de TH Chan School of Public Health van Harvard. "Ik kon niets in de wetenschappelijke literatuur vinden om reclameclaims te ondersteunen dat kokosolie een aantal gunstige effecten heeft."

Kokosolie is geen wondermiddel, het is een misplaatste hype.