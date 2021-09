Waarom we stinken

Van nature reuken we niet fijn. Althans, de meeste van ons. Dankzij middeltjes kunnen we de nare luchtjes verdrijven. Maar waarom ruiken we zo?

Het komt niet door zweten, zoals veel mensen denken. Zweet stinkt niet. Het zijn de bacteriën die soms en bij sommigen gedijen die de luchtjes veroorzaken.

Lichaamsgeur komt het meest voor op de volgende plaatsen:

de voeten

de lies

de oksels

de geslachtsdelen

schaamhaar en ander haar

de navel

de anus

achter de oren

De huid van een persoon bevat zowel eccriene als apocriene zweetklieren.

De eccriene zweetklieren zijn de kleine zweetklieren en komen over het hele lichaam voor, in tegenstelling tot de apocriene zweetklieren.

Apocriene klieren beginnen te functioneren in de puberteit. Deze klieren produceren een stroperig, eiwitrijk zweet dat op zich geurloos is. Omdat bacteriën de eiwitten in het apocriene zweet afbreken, ontstaat lichaamsgeur. Een baby stinkt niet, een puber wel.

"We zijn een petrischaal op twee benen. Wanneer bacteriën een natte of vochtige omgeving hebben, hebben ze de neiging om te gedijen en te groeien. En wanneer bacteriën gedijen en groeien, kunnen ze hun eigen geuren produceren," zegt dr. Constantine George, specialist in interne geneeskunde.

Wat te doen?

Je moet je regelmatig (maar niet te vaak) met zeep wassen en ervoor zorgen dat je je goed afdroogt. Scheren: Haar in gebieden zoals de oksels kan de verdamping van zweet vertragen, waardoor bacteriën meer tijd hebben om eiwitten af ​​te breken en geurstoffen te creëren. Scheren kan helpen bij het beheersen van lichaamsgeur in dat gebied.

Let wel op: als je plotseling veel meer gaat zweten en anders gaat ruiken dan je gewend was, kun je ziek zijn. Raadpleeg je arts