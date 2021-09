Volgende probleem: de griep

Ziekenhuizen maken zich zorgen over een griepgolf deze winter. Door alle coronamaatregelen was er afgelopen jaar nauwelijks influenza met als gevolg dat meer mensen vatbaar zijn voor een hevige griep. We meden elkaar, bleven op anderhalve meter en gaven het griepvirus zo niet veel kans zich te verspreiden. Deze winter gaat het virus de schade inhalen, is de verwachting.

Veel ziekenhuizen vrezen dat de griep deze winter als een boemerang terugkomt, omdat de immuniteit van veel mensen naar beneden is gegaan. ,,Zou de afstand die wij nu van elkaar nemen, influenza remmen? Of zou het feit dat wij al ruim anderhalf jaar afstand nemen van elkaar, zorgen dat ons immuunsysteem juist zwakker is geworden en influenza meer kans heeft?” vraagt Yvonne van der Weele, woordvoerder van het Admiraal de Ruyterziekenhuis in Goes, zich in het AD af.

,,Mijn kristallen bol is erg wazig. We gaan een erg onzekere winter tegemoet. Het kan echt alle kanten op”, stelt Adam Meijer, viroloog bij het RIVM.