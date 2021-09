Weer met jas aan in de klas: ‘Scholen staan er nog even beroerd voor als jaar geleden’

De ventilatie op scholen moest beter om corona buiten de deur te houden. Maar op dat gebied blijft het nu angstvallig stil. "De scholen staan er net zo beroerd voor als een jaar geleden."

Dat zegt Froukje van Dijken, werkzaam bij adviesbureau BBA Binnenmilieu, tegen RTL Nieuws. "Het staat wel op de agenda, maar er is niets wezenlijks veranderd. En dus zijn ook de besmettingskansen groter, want de klassen zitten voller dan vorig jaar. We zijn dus weinig opgeschoten."

Hoogleraar Buiding Services Innovation Atze Boerstra van de TU Delft hekelt de trage overheid: "Het ministerie van VWS komt nu met een handreiking over ventilatie. Die had ik vorig jaar ook al kunnen maken. We verliezen echt tijd."

Niet alleen op scholen, ook in de horeca laat het kabinet kansen liggen: "Je zou cafés kunnen verplichten een CO2-melder op de muur te zetten en kunnen vragen om de eerste weken de waardes te rapporteren. Daar hadden we vorig jaar herfst al mee kunnen beginnen. Laten we alsjeblieft wat gaan doen. Het is allemaal niet zo ingewikkeld. Maar we blijven maar praten."

Van Dijken: "De scholen hadden gehoopt dat de koude winter eenmalig zou zijn, maar ik durf te stellen dat ze dit op heel veel scholen nog een keer gaan meemaken."