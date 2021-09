Wie zijn de 15 procent ongevaccineerden?

Ongeveer 15 procent van de Nederlandse bevolking is niet gevaccineerd. Zij zijn het die verhinderen dat alle maatregelen tegen het virus kunnen worden afgeschaft. Wie zijn het?

Die 15 procent van de volwassen bevolking is in te delen in drie groepen, zo staat in een dinsdag gepubliceerde Kamerbrief: twijfelaars, principiële weigeraars en mensen die wel willen, maar door praktische bezwaren nog geen prik haalden.

Die laatste groep zal zich vermoedelijk de komende tijd alsnog laten vaccineren. Ze komen er achter dat hun leven zonder vaccin ingewikkelder wordt. De eerste tekenen wijzen er op dat die groep inderdaad alsnog een vaccin gaan halen.

Een deel van de twijfelaars is ook te overtuigen, maar de antivaxers zullen bij hun standpunt blijven. Zij vormen 5-9 procent van de bevolking, zo blijkt uit het Rijksvaccinatieprogramma.

Dat is een belangrijk getal: er zijn genoeg ongevaccineerden die over te halen zijn. Als meer dan 90 procent van de bevolking gevaccineerd is heeft het virus nog maar weinig kans.