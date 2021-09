Is hardlopen goed voor je?

Misschien een rare vraag. Iedereen weet toch dat hardlopen heel goed is. Maar je ontmoet ook voortduren mensen die geblesseerd zijn van al dat hollen. De voornaamste blessures:

Plantaire fasciitis : een pijn in de onderkant van je voet of in je hiel

Achilles tendinitis: ontsteking van een pees in de kuit veroorzaakt door overbelasting

Runner's knee: pijn rond de knieschijf of het kniegebied, ook bekend als patellofemoraal pijnsyndroom

ITB-syndroom: Afkorting van iliotibiaal bandsyndroom, dit is een verwonding aan je IT-band, die zich uitstrekt over de lengte van uw buitenste dijbeen

Scheenbeenspalken: een soort scheenbeenpijn, die meestal verbetert met rust, ijs en zachte oefeningen

Stressfracturen: een kleine scheur in een bot veroorzaakt door herhaalde stress in de loop van de tijd. Kan zich voordoen als blauwe plekken

Een bonte lijst blessures die gemeen hebben dat je ze kunt krijgen van hardlopen en dat ze betrekkelijk veel voor komen. De meeste van die klachten kun je voorkomen door niet zomaar te gaan hollen, maar je kracht langzaam op te bouwen en goede schoenen te gebruiken.

Want wat ook waar is: hardlopen is erg goed voor veel lichaamsfuncties:

Sterke botten

Versterkte spieren

Verbeterde cardiovasculaire conditie

Effectief gewichtsverlies of -management

Lager cholesterolgehalte

Lagere stressniveaus

Verbeterde slaap

En dan laten we de psychische voordelen nog buiten beschouwing