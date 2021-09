Dirty Dalgona of bloemenkoffie: Ken je deze zes koffietrends al?

Zeker, je kúnt gewoon heet water gieten over een filter met gemalen koffie erin, ook lekker, maar je kunt ook eens iets anders proberen. Een dirty dalgona bijvoorbeeld, of een kopje bloemenkoffie. We zetten zes trends op een rij.

Dalgona 2.0

In coronatijd kwam de dalgona op, waarbij je oploskoffie opschuimt met water, suiker en melk. Nu verschijnen er variaties, zoals de Dalgona Affonato waarvoor je een bolletje ijs toevoegt aan de koffie of de Dirty Dalgona, een combinatie van een chai latte en de opgeklopte koffie. Ca phe sua da

Dit is een extra sterke Vietnamese ijskoffie. Je maakt de sterke koffie iets zachter door hem over een gezoet laagje gecondenseerde melk te gieten. IJsblokjes erbij en klaar ben je. Bloemenkoffie

We kennen de fleurige toevoeging al een tijdje bij gerechten, maar in koffie is het vrij nieuw. Doe een scheutje van een siroop van rozen, viooltjes, oranjebloesem, geranium of lavendel door je koffie en om het af te maken stop je er nog een echt bloemig takje in. Bulletproof Coffee

Voor deze variant voeg je kokosolie of boter toe. Daar moet je echt van houden. Je koffie wordt zo een stuk calorierijker, maar bevat wel gezonde vetten. Handig voor sporters of voor wie koolhydraatarm eet. Healthy coffee

Koffie heeft al lang geen slechte naam meer, maar wil je het (gevoelsmatig) nog gezonder maken dan doe je er cacaopoeder, matchathee of gojibessen bij. Dit helpt overigens niet echt, maar het idee is leuk (en hopelijk lekker). Chocolade koffie

Leg een stuk van je favoriete chocolade in een kopje en giet er de koffie over heen. Het is weer eens wat anders dan een stuk chocola naast je koffie.