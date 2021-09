Covid-19 eist evenveel levens in VS als Spaanse griep van 1918

In totaal zijn er al meer dan 675.000 Amerikanen overleden aan het coronavirus. Dat is ongeveer evenveel als er stierven aan de Spaanse griep in 1918-1919, schrijft The Guardian.

Kleine nuance: de Amerikaanse bevolking was toen maar een derde van nu. De Spaanse griep was dus nog vele malen dodelijker maar toch: het maakt duidelijk hoe hard Covid-19 heeft huisgehouden in de VS, zeker als je bedenkt hoeveel verder de medische wetenschap nu is en dat er gewoon vaccins beschikbaar zijn. Toch overlijden er nog steeds 1900 Amerikanen per dag aan Covid-19, het is het hoogste aantal sinds maart, meldt Johns Hopkins University dat al sinds het begin van de crisis de cijfers bijhoudt.

Voor de winter wordt een opleving van het virus verwacht, waardoor er volgens modellen van de universiteit van Washington nog zeker 100.000 coronadoden bijkomen, wat het totaal voor de VS alleen op 775.000 brengt. Dat aantal had veel lager kunnen zijn als meer Amerikanen zich eerder hadden laten vaccineren.

Dodelijkste pandemie

De Spaanse griep van 1918-1919 wordt beschouwd als de zwaarste pandemie ooit op de wereld. Toen stierven er wereldwijd 50 miljoen mensen, terwijl de wereldbevolking maar een kwart was van nu. Aan Covid-19 zijn op dit moment meer dan 4,6 miljoen mensen gestorven.

Van de wereldbevolking heeft nu 43 procent minstens één dosis van een vaccin gekregen volgens Our World in Data. In sommige Afrikaanse landen krijgen mensen pas net een eerste prik.

"We weten dat aan alle pandemieën een eind komt," zegt dr. Jeremy Brown van de National Institutes of Health, die een boek schreef over de griep. "Maar ze kunnen verschrikkelijke dingen doen terwijl ze rondrazen."