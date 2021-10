Artsen vinden kilo schroeven en bouten in buik Litouwse man

In de maag van een man uit Litouwen is meer dan een kilo aan schroeven en bouten aangetroffen. Hij begon het metaal op te eten nadat hij stopte met alcohol.

De man, die anoniem wenst te blijven, belandde in het ziekenhuis van de Litouwse havenstad Klaipeda met zware buikpijn. Een röntgenfoto maakte duidelijk dat zijn maag vol schroeven en andere metalen voorwerpen zat, sommigen wel 10 centimeter groot.

"Tijdens een drie uur durende operatie hebben we alle objecten uit de maag van de patiënt verwijderd," zegt chirurg Sarunas Dailidenas. Het ziekenhuis voorzag de lokale media van een foto van een operatiekarretje met daarop alle schroeven en bouten.

"We hebben nog nooit zoiets meegemaakt," zegt hoofdchirurg Algirdas Slepavicius. Volgens de arts was de man nog maar een maand geleden begonnen met het inslikken van het metaal. Hij deed dat nadat hij was gestopt met het drinken van alcohol.

De patiënt maakt het nu weer goed, laat de dokter nog weten.