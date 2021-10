Alarm(pje?): nieuwe besmettingen schiet omhoog

Het aantal mensen dat besmet is met het coronavirus loopt op. Nog niet spectaculair, maar ook vorige uitbraken begonnen met een lichte stijging. De cijfers van vandaag:

- 2.761 nieuw gemelde positieve testen. Dat is het hoogste aantal sinds 8 september, precies een maand geleden.

- 46 nieuwe ziekenhuisopnames

- 6 nieuwe IC-opnames

- 2 nieuwe overlijdens

Gisteren lag het aantal nieuwe besmettingen ook boven de 2000, maar toen moest een administratieve fout worden hersteld van de dagen er voor.

Er liggen op dit moment 469 mensen met COVID in het ziekenhuis, waarvan 130 op de IC.

In de wereld ging Nederland van de 40ste naar de 22ste plaats, wat betreft aantal nieuwe besmettingen.

Het aantal coronapatiënten dat in een ziekenhuis moet worden opgenomen, neemt ook toe.

In de week tot en met vorige vrijdag telde het LCPS 288 nieuwe opnames. Het aantal mensen dat in een ziekenhuis belandde vanwege een coronabesmetting is met bijna 27 procent gestegen. Dat is de grootste toename op weekbasis sinds 31 juli, tijdens de vierde golf.