Is plantaardige kaas gezond?

Er is steeds meer plantaardige kaas te koop, als alternatief voor bijvoorbeeld veganisten of mensen met lactose-intolerantie. Dit soort kaas, vaak gemaakt van noten of kokosvet is echter lang niet altijd zo gezond, ontdekte de Consumentenbond.

"De varianten op basis van noten zijn een stuk gezonder dan de producten met kokosvet. Die bevatten veel ongezond verzadigd vet", zegt de bond, die 39 soorten testte. "In onze test loopt het rapportcijfer voor het oordeel gezonde samenstelling van een 2,2 tot een 7,3. Grote verschillen dus."

De beste kazen zijn die van Mondarella, Charly’s all is fair Naturel en Soyananda Veganella naturel. "De plantaardige varianten op basis van amandelen, cashew- en/of macadamianoten zijn matiger in verzadigd vet en daarom een gezond alternatief voor reguliere (dierlijke) kaas", aldus de bond.

Bijna alle plantaardige kazen scoren voldoende op de hoeveelheid zout, maar bevatten te weinig eiwit. En de varianten met kokosvet kun je dus beter vermijden.