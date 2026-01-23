Er zit houtpulp in geraspte kaas en nog acht voedingsmiddelen die niet zijn wat ze lijken

Er staat veel onzin op de verpakkingen van voedingsmiddelen. Zo wordt er gesjoemeld met de ingrediënten om de producten goedkoper te maken zonder dat je het door hebt. In deze negen producten zit mogelijk heel wat anders dan je verwacht.

Geraspte kaasParmezaanse kaas mag twee tot vier procent cellulose bevatten, die is gemaakt van houtpulp. Maar uit onderzoek bleek dat de meeste Parmezaanse kaas minstens acht procent pulp bevat. Daarnaast wordt de kaas vaak gemixt met goedkopere soorten zoals mozzarella en cheddar.

OlijfolieVolgens sommige schattingen bevat vijftig procent van alle olijfolie niet wat er op de fles staat. Er is vaak plantaardige olie en kleurstof aan toegevoegd om te verbloemen dat de olie niet extra virgine is. Bovendien zijn vier van de tien flessen waarop staat dat ze uit Italië komen, er alleen verpakt.

HoningZeven procent van alle voedselfraude gaat over honing. Volgens een onderzoek van Food Navigator voldoet 19 procent van de honing in Europa niet aan de regels van de EU, is dertig procent aangelengd met suikerstroop en komt tien procent van een andere regio dan op het etiket staat.

TruffelolieTruffel is extreem duur. Een fles olie met echte truffel zou honderden euro's kosten. De geur en smaak die mensen associëren met truffelolie wordt door een aantal chemische ingrediënten tot stand gebracht.

SaffraanVoor saffraan geldt hetzelfde: de prijs kan oplopen tot 10.000 euro per kilo. Daarom wordt het vaak gemengd met bijvoorbeeld kurkuma of paprika. Ook wordt soms geknoeid met geverfde maïszijde, vezels van suikerbiet of bloemen van de saffloer, die als saffraan verkocht worden.

WasabiMogelijk heb je nog nooit echte wasabi geproefd. Wat je krijgt voorgeschoteld is meestal een mengsel van mierikswortel, mosterd en kleurstof. Slechts vijf procent van alle wasabi die in Japanse restaurants wordt geserveerd zou echt van de wortel van de wasabiplant komen. Wasabi moet vers geraspt worden en verliest al binnen een kwartier zijn smaak.

PringlesPringles bestaan voor minder dan de helft uit aardappels. Zo kan producent Procter & Gamble de Britse belasting op aardappelproducten omzeilen. Pringles zijn een mengsel van maïszetmeel, tarwe en aardappelvlokken.

Gedroogde spekjesJe kunt zakken met gedroogde spekjes kopen voor door de salade bijvoorbeeld. Vaak is dit echter geen echt vlees, maar zijn het gekruide stukjes sojameel.

Witte chocoladeWaarschijnlijk weet je wel dat witte chocolade geen cacao bevat. Het is een mengsel van cacaoboter, suiker, vanille en gecondenseerde melk. Daarom is het ook veel zoeter dan chocolade.