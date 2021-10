Zowel in Europa als in India één miljard prikken gezet

Zowel in Europa als in India zijn één miljard prikken gezet tegen het coronavirus. In India werd die mijlpaal donderdag bereikt, nadat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een dag eerder al aangaf dat de "geweldige prestatie" op het Europese continent was gehaald.

Op het Europese continent, met volgens de WHO 53 landen waaronder ook Turkije, Rusland en Oekraïne, betekent het dat ongeveer een derde van de populatie volledig gevaccineerd is. Om het virus volledig onder controle te krijgen moet zeker 70 procent van de bevolking volledig gevaccineerd worden. Ook zijn er nog "regionale verschillen te overwinnen", meldde de WHO.

In India, waar bijna 1,4 miljard mensen wonen, heeft driekwart van de bevolking inmiddels één vaccinatie gehad. Ongeveer 30 procent is volledig gevaccineerd.

Zware coronagolf

India werd in april en mei getroffen door een zware coronagolf, waardoor er dagelijks meer dan 400.000 besmettingen werden gemeld en 4000 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Inmiddels is het aantal besmettingen gedaald naar 15.000 per dag en is het dagelijkse leven weer grotendeels normaal.

China is met 2,3 miljard gezette prikken wereldwijd koploper vaccineren.