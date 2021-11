8219 positieve tests, hoogste aantal sinds half juli, weer meer coronapatiënten in het ziekenhuis

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is opnieuw toegenomen. Er liggen zondag 1122 coronapatiënten in het ziekenhuis, zaterdag waren er 1042 patiënten die werden behandeld wegens Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. De afgelopen weken bleef het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen oplopen.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldt zondag verder dat op de intensive cares nu 220 mensen liggen, dat zijn er 2 meer meer dan op zaterdag.

Op de verpleegafdelingen liggen nu in totaal 902 patiënten, 78 meer dan op zaterdag. Het LCPS constateert dat vooral op de verpleegafdelingen het aantal coronapatiënten is gestegen.

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 8219 nieuwe positieve tests gemeld. Dat zijn er 243 meer dan gisteren. Het is het hoogste aantal besmettingen sinds 19 juli, tijdens de Dansen met Janssen-piek.