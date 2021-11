Academische ziekenhuizen slaan alarm: “Het wordt gevaarlijk voor de patiënt”

Elke dag komen er weer meer coronapatiënten bij in de ziekenhuizen. De komende weken wordt het kritiek, zo waarschuwen de afdelingshoofden van de intensive cares van de acht academische ziekenhuizen in Nederland bij Nieuwsuur. "We zoeken nu de media omdat het water aan de lippen staat."

Peter van der Voort, intensivist bij het UMCG: "Nu al vinden afschalingen plaats. Dat betekent dat geplande operaties niet doorgaan en coronabehandelingen wel. Je moet dan denken aan patiënten met een hartoperatie, maar ook patiënten met kanker, en patiënten die door een ongeval IC-behandeling nodig hebben. Daarmee lopen we een risico op complicaties en uitzaaiingen."

Het personeelstekort is nijpend. "Dan moeten we het aantal bedden per verpleegkundige verhogen, van één a twee naar drie a vier. Dat leidt onherroepelijk tot kwaliteitsverlies. Het risico op grotere problemen neemt toe. Het is gevaarlijk voor de patiënt."

De artsen willen dat de 1,5 meter afstandsregel en de mondkapjes terugkomen. Ook pleiten ze voor coronamaatregelen speciaal voor ongevaccineerden en een boosterprik bijvoorbeeld voor mensen vanaf 40 jaar. "We roepen iedere Nederlander op om te doen wat in zijn/haar positie mogelijk is om het aantal besmettingen sterk te verminderen. Dat geldt voor het kabinet en de Tweede Kamer maar ook voor alle burgers zelf."