Deze producten zijn levenslang houdbaar (en deze niet)

Op bijna alle voedingsmiddelen staat een houdbaarheidsdatum, maar die vertelt niet altijd het hele verhaal. Sommige producten zijn simpelweg eeuwig houdbaar, mits er geen vocht bij komt.

Professor en expert chemische voedselveiligheid Bruno De Meulenaer somt op bij Het Laatste Nieuws: Suiker, zout, rijst, pasta, maïzena en paneermeel kun je onbeperkt bewaren als er geen vocht bij komt. "Maar er zijn nog wel meer producten waarvoor geen houdbaarheidsdatum vereist is: wijn, dranken met een alcoholgehalte van 10 procent of meer, zout en kauwgom.”

Niet onbeperkt houdbaar zoals sommige mensen denken, is olijfolie. "Olijfolie is zeer stabiel, maar kan oxideren. Zodra de fles open is, komt er zuurstof in en zal de olie sneller bederven. Een ongeopende glazen fles is zeker een jaar houdbaar. Ook balsamico is zeer lang houdbaar. Al kan je ook hier subtiele smaakverschuivingen opmerken.”

Koffie is korter houdbaar dan je denkt. “Koffie is zeer oxidatiegevoelig en dus maar kort houdbaar na opening van de verpakking. De koffie verliest ook zijn aroma. Gemalen koffie is ook veel gevoeliger dan intacte bonen. Intacte, geroosterde bonen blijven wél een maand goed.”

