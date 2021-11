Er is vetzuur gevonden in palmolie dat uitzaaiing van kanker bevordert

Wetenschappers hebben aangetoond dat een vetzuur in palmolie de uitzaaiing van kanker kan bevorderen.

Bij muizen werd aangetoond dat met name palmitinezuur, een vetzuur in palmolie, uitzaaiing bij mond- en huidkanker bevordert.

"Er is iets heel speciaals aan palmitinezuur dat het een buitengewoon krachtige promotor van metastase maakt", zegt prof. Salvador Aznar-Benitah van het Institute for Research in Biomedicine (IRB), Barcelona.

De studie draagt ​​bij aan het groeiende bewijs dat voeding kan worden gebruikt om bestaande kankerbehandelingen te verbeteren, omdat tumorcellen onevenredig afhankelijk zijn van bepaalde voedingsstoffen.

De gespecialiseerde kankercellen blijken verantwoordelijk voor de meeste uitzaaiingen. Die speciale kankercellen bleken bijzonder sterk afhankelijk te zijn van vetzuren en dan met name palmitinezuur, dat wordt aangetroffen in palmolie.

In de studie, gepubliceerd in Nature , werd ontdekt dat wanneer palmitinezuur werd toegevoegd aan het dieet van muizen, mond- en huidkanker zich meer verspreidde. Andere vetzuren zoals oliezuur en linolzuur - omega-9- ​​en omega-6-vetten die vooral zitten in olijfolie en lijnzaad - vertoonden niet hetzelfde effect.

Uitzaaiing van kanker blijft de belangrijkste doodsoorzaak bij kankerpatiënten en de overgrote meerderheid van mensen met uitgezaaide kanker kan alleen worden behandeld, maar niet worden genezen.