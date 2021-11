Psychiater: “Het onafgebroken najagen van plezier leidt tot depressie”

Drugs, alcohol, gokken, maar ook ongezond eten, social media en Netflix, we zoeken op alle mogelijke manieren naar ons dagelijkse shot dopamine. En dat leidt juist tot angst en depressie, betoogt de bekende Amerikaanse psychiater Anna Lembke bij Brainwash.

"De wereldwijde toename van depressie, angst en zelfdoding, komt doordat we de beloningspaden in ons brein bombarderen met feelgooddrugs en -gedrag," aldus Lembke verbonden aan Stanford en maker van de docu The Social Dilemma. "Dopamine is een stofje dat we aanmaken in ons brein. Het is heel belangrijk voor motivatie, beloning en plezier en wordt ook geassocieerd met beweging. Dat deel van het brein reguleert niet alleen plezier, maar ook pijn. Stel het je voor als een wip die in balans moet blijven."

"Als we de beloningspaden in ons brein maar blijven bombarderen met feelgoodmiddelen en -gedrag, dan krijgen we een chronisch dopaminetekort. Dat is een staat die vergelijkbaar is met klinische depressie. Het betekent dat we onze 'drugs' (of dat nou alcohol is, of onze smartphone) niet alleen nodig hebben om ons goed te voelen, maar ook om onze balans te herstellen en ons gewoon normaal te voelen."

Balans

Volgens haar zijn het de drugs zelf die pijn en lijden veroorzaken. "Alles wat we tot ons nemen heeft onze plezier-pijn-balans laten doorslaan naar de pijnkant, om die enorme hoeveelheid dopamine te kunnen reguleren. Het voelt alsof we die middelen gebruiken als een medicijn, maar eigenlijk proberen we alleen maar de balans te herstellen."

"De laatste jaren heb ik steeds meer jonge mensen in mijn praktijk die depressief of angstig zijn en die pijn hebben zonder duidelijk aanwijsbare reden. Ze hebben geweldige ouders, een goede opleiding, ze hebben alles wat je maar kunt wensen. Wat is er met hen aan de hand? Volgens mij lijden ze aan een teveel aan dopamine. Wanneer ze een maand lang stoppen met hun 'drug', komt tachtig procent terug met minder last van depressie en angsten. Ze zijn altijd verbaasd over het effect."