De Omicron-explosie in Denemarken is leerzaam

In Denemarken verdubbelt het aantal mensen besmet met de omicron-variant van Covid-19 elke tweede dag. Op 22 november werd de eerste besmetting gevonden, nu zijn het er 1600. Dat is wat heel Europa en ook Nederland te wachten staat. Denemarken test veel en zoekt heel frequent uit met welke variant iemand besmet is.

Dat verklaart waarom Denemarken het hoogste aantal omicron-gevallen in de Europese Unie heeft gemeld, zegt Troels Lillebaek, voorzitter van de Deense commissie voor de beoordeling van SARS-CoV-2-varianten.

"Denemarken is geen hotspot voor omicron in vergelijking met andere Europese landen", zegt Lillebaek. "Ik ben er vrij zeker van dat wat we nu in Denemarken zien, ook gebeurt in de buurlanden en in andere Europese landen."