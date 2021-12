Waarom is de boosterprik zoveel effectiever dan de huidige vaccinatie?

Wie wil, is inmiddels gevaccineerd en in veel landen is de derde zogenoemde boosterprik ook al op grote schaal uitgedeeld. Waarom is die extra dosis juist nu zo belangrijk?

Omikron heeft de booster nog urgenter gemaakt, begint The Guardian. Mutaties in het spike-eiwit van het virus hebben ertoe geleid dat Covid-19 er nu behoorlijk anders uitziet dan het virus dat destijds in Wuhan ontstond. Dat betekent dat antilichamen door een eerdere besmetting of door vaccinatie minder efficiënt zijn in het onderscheppen van Omikron. Om te compenseren voor het feit dat de antilichamen minder goed matchen met het virus, is er een grotere hoeveelheid van nodig.

Studies tonen aan dat de booster het aantal antilichamen flink verhoogt, zelfs ruim boven het niveau na twee doses. Ook zou de kwaliteit van de antilichamen beter zijn. Het immuunsysteem gaat door met de verfijning van welke antilichamen precies geselecteerd en vermenigvuldigd moeten worden op basis van meerdere ontmoetingen met het virus of het vaccin. Uit de eerste studies blijkt dat er wellicht een bredere, krachtigere immuunreactie ontstaat na de derde dosis, die bovendien minder snel terugloopt.

T-cellen

Er is ook reden voor optimisme omdat de vaccins zich beter houden tegen ernstige ziekte dan tegen infectie. Het immuunsysteem heeft een tweede verdedigingslinie van zogenoemde T-cellen, die al besmette cellen aanvallen. De T-cellen blijken langer actief te blijven en herkennen delen van het virus die ouder zijn, wat betekent dat de omikronmutaties ze minder makkelijk van zich af kunnen schudden. Dus als de antilichamen niet goed genoeg zijn om een infectie tegen te gaan, komen de T-cellen in actie om de ziekte alsnog onder controle te krijgen voor je ernstig ziek wordt.

Voor nu werken vaccinmakers aan aangepaste vaccins die in maart verspreid kunnen worden, maar door enkel de huidige vaccins iets te wijzigen blijven we kwetsbaar voor nieuwe varianten. Wetenschappers hopen daarom dat de volgende generatie vaccins een veel bredere bescherming biedt tegen allerhande mutaties.