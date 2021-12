Bijna nergens is de oversterfte zo hoog als in Nederland

Als je kijkt naar het aantal mensen dat de afgelopen tijd officieel is overleden door het coronavirus dan wijkt Nederland niet eens zoveel af van andere landen, maar neem je de oversterfte als uitgangspunt - in feite een veel beter maatstaf - dan ziet de grafiek er ineens heel anders uit.

De oversterfte, dus het aantal mensen dat er meer is overleden dan in dezelfde periode een jaar eerder, is in Nederland het hoogst van vrijwel alle Zuid- en Noord-Europese landen. Van Portugal tot Zweden, nergens overleden zoveel mensen meer dan normaal. Alleen Oostenrijk komt in de buurt.

In vrijwel alle landen hebben al veel meer mensen een boosterprik ontvangen dan in Nederland. Mogelijk is dat de verklaring voor de hoge oversterfte.