Gisteren bijna 3.300 doden in de VS – 230.000 nieuwe infecties

In de Verenigde Staten melden gezondheidsfunctionarissen gisteren 230.456 nieuwe infecties. Zeker 3288 andere mensen zijn overleden aan het coronavirus. In totaal zijn er sinds het begin van de pandemie meer dan 51,85 miljoen gevallen van corona vastgesteld en zijn minstens 818 073 mensen overleden. De VS, waar ongeveer 330 miljoen mensen wonen, heeft het hoogste aantal besmettingen en sterfgevallen ter wereld. De omicron-mutant heeft de delta-mutant al verdrongen als de meest voorkomende virusvariant in het land.

Ook in Rusland stierven weer veel mensen. Daar registreerden de gezondheidsautoriteiten binnen 24 uur 998 verdere sterfgevallen.