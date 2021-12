Kinderen van rokende ouders hebben 4 keer zo veel kans om ook rokers te worden

Misschien denk je er over na in het nieuwe jaar te stoppen met roken. Als je kinderen hebt (of wilt) is dat zeker het overwegen waard. Want de kans dat kinderen gaan roken is vier keer groter als een van hun ouders rookt.

Volgens Brits onderzoek gaat 4,9% van de tieners van wie de ouders roken, ook roken, terwijl maar 1,2% van de tieners van wie de ouders niet roken, zijn gaan roken.

Een nieuwe Engelse anti-rookcampagne is gericht op rokende ouders. Zij blijken immers van zeer grote invloed op de kans dat hun kinderen gaan roken. De ouders helpen te stoppen draagt dus veel bij aan het uitbannen van roken.

Minister van Volksgezondheid Maggie Throup zegt dat ze hoopt dat dit onderzoek ouders een extra motivatie zal geven om te stoppen met roken. Ze hoopt dat het ouders extra motiveert te stoppen als ze weten dat het ook van belang is voor hun nageslacht.