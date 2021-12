Waarom de omikronvariant zoveel minder ziekmakend is

Uit de eerste studies blijkt voorzichtig dat omikron waarschijnlijk een stuk minder ziekmakend is dan de deltavariant. De Vlaamse viroloog Marc Van Ranst legt bij HLN uit hoe dat komt.

“Een deel van de verklaring is dat we eigenlijk al wat immuniteit hebben opgebouwd, door een infectie gehad te hebben of door vaccinaties en boosters”, klinkt het. “Een tweede reden is dat omikron zich vaker gaat nestelen aan de receptoren die in de bovenste luchtwegen zitten, terwijl de deltavariant en andere varianten de receptoren in de lagere luchtwegen, diep in de longen, gingen bezetten”, zegt Van Ranst. Daardoor leidt omikron eerder tot een verkoudheid dan tot een longontsteking.

Van Ranst denkt zelfs dat het grootste probleem dat de omikronpiek zal veroorzaken, is dat veel mensen tegelijk in quarantaine moeten. “Er gaat zeker meer belasting zijn voor huisartsen en apothekers. Ook gaan heel wat mensen ziek zijn en in quarantaine moeten. Dan heb je net zoals in andere landen de kans op problemen in verschillende sectoren waar heel wat mensen tegelijkertijd ziek zijn."

Wel houdt hij nog een slag om de arm: omikron gaat nu vooral rond onder jongeren. Het is even afwachten wat het bij ouderen doet.