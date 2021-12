Bijna 15.000 positieve coronatests, gemiddelde stijgt opnieuw

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 14.868 positieve uitslagen van coronatests geregistreerd. Het gemiddelde stijgt daardoor voor de tweede dag op rij, na meer dan drie weken van onafgebroken daling.

De omikronvariant van het coronavirus is inmiddels dominant in Nederland. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwacht daarom dat het aantal besmettingen de komende tijd verder oploopt. Dat zou dan ook kunnen leiden tot meer ziekenhuisopnames.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM bericht over 88.195 positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld bijna 12.600 nieuwe gevallen per dag.

Meeste nieuwe gevallen in Amsterdam

Amsterdam telde afgelopen dag de meeste nieuwe gevallen. In de hoofdstad werd het virus bij 914 inwoners vastgesteld. Rotterdam registreerde 790 bevestigde besmettingen en Den Haag 473. Daarna volgen Tilburg (260) en Utrecht (238). In drie gemeenten testte niemand positief.

Het RIVM kreeg in de afgelopen 24 uur bericht dat 40 mensen aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden. De gemeenten Amsterdam, Utrecht, Deventer en Het Hogeland hadden elk twee sterfgevallen. Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn gestorven. Het kan soms gebeuren dat dit pas na een tijdje wordt doorgegeven.

In de afgelopen week zijn 275 sterfgevallen geregistreerd, gemiddeld bijna 40 per dag. Dat is vergelijkbaar met de afgelopen periode.